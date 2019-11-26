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Kuşadası kruvaziyer turizminde "rekor" bekliyor

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Kuşadası'na 2021'de kruvaziyer turizmi aracılığıyla 750 bin kişinin gelmesini beklediklerini, bunun da ilçe için bir rekor olduğunu belirtti.

26.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:48Kuşadası kruvaziyer turizminde
Deniz Ticaret Odası (DTO) Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 'na 2021'de kruvaziyer turizmi aracılığıyla 750 bin kişinin gelmesini beklediklerini, bunun da ilçe için bir rekor olduğunu belirtti.
DTO İzmir Şubesi kasım ayı meclis toplantısında konuşan Öztürk, Türkiye'de turizm anlamında güzel gelişmeler yaşandığını söyledi.
Türkiye'nin turizmde rekorlar kırdığı yılda İzmir'in ise 1 milyon 150 bin turist ağırladığına işaret eden Öztürk, rakamı artırmak için gayret sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İzmir'in turizm çeşitliliğine sahip olduğunu kaydeden Öztürk, "Deniz, sağlık, kültür ve tarım turizmini, aklınıza gelebilecek her türlü turizm çeşidini bulabilirsiniz. Son zamanlarda açıklanan rakamlar esnafımızı düşündürüyor. Tanıtım fonuna ihtiyacımız var. Çünkü klasik yöntemlerle bir yere varılmıyor, oyunu daha farklı oynamak gerekiyor." ifadesini kullandı.
Öztürk, kruvaziyer turizmiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu kapsamda fuarlara katıldıklarına değinerek, özellikle Kuşadası'na gelen kruvaziyerlerin sektör için olumlu etkilerinin bulunduğunu anlattı.
Kuşadası'na 2020'de 350'den fazla kruvaziyer beklendiğini aktaran Öztürk, "2021'de ise sadece Kuşadası 750 bin kruvaziyer yolcusunu ağırlayacak. Eğer bu rakam gerçekleşirse rekor olacak." dedi.
İzmir'e de iki kruvaziyer firmasının sefer düzenleme kararı aldıklarını anımsatan Öztürk, "Galataport'un da ilk gemisi 5 Nisan'da gelecek. Çok güzel bir proje. O terminal bile İstanbul'a gelmek için bir neden olacak diye düşünüyorum. İstanbul'da bir şey olmazsa İzmir'de de olmuyor." diye konuştu.
Marinaların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, marinalarla da ilgili yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarının olacağını dile getirdi.

Kuşadası, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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