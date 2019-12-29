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Kuşadası Limanı 2019 sezonunun son kruvaziyer gemisini, ağırladı

Kuşadası Ege Port limanına sabah saatlerinde yanaşan 2019 turizm sezonunun son gemi seferini gerçekleştiren Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Crystal', çoğunluğu ABD'li ve İngiliz, toplam 675 turist getirdi.

29.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:57 Kuşadası Limanı 2019 sezonunun son kruvaziyer gemisini, ağırladı
Port limanına sabah saatlerinde yanaşan 2019 turizm sezonunun son gemi seferini gerçekleştiren Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Crystal', çoğunluğu ABD'li ve İngiliz, toplam 675 turist getirdi.

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Port limanına 2019 turizm sezonu boyunca 194 Kruvaziyer gemisi seferi ile 180 bin turist geldi.2019 turizm sezonunun son gemi seferini gerçekleştiren Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Crystal', ilçeye 675 turist getirdi. Gemiden inen turistlerden bir kısmı tur kapsamında otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezmeye giderken, bazıları da Kuşadası merkezinde gezmeyi tercih etti. 2019 kruvaziyer sezonunun son gemisini ağırladıklarını belirten Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "2019 yılında 194 gemi seferi ile 180 bin kruvaziyer yolcusu olarak ağırladık "dedi Güngör, " 2019 yılında Yunanistan'ın Samos adalarına gerçekleşen 445 Feribot seferleriyle 76 bin yolcu taşınmış olup sezonu kruvaziyer ve feribot seferleriyle toplamda 256 bin yolcuyla tamamladık" dedi. - AYDIN

Kuşadası, Ege, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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