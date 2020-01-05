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Kuşadası Limanı'na 665 turist getiren kruvaziyer 120 ton yakıt aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 665 turist getiren Malta bandıralı kruvaziyere 120 ton yakıt ikmali yapıldı.

05.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:23 Kuşadası Limanı'na 665 turist getiren kruvaziyer 120 ton yakıt aldı
'ın ilçesine 665 turist getiren Malta bandıralı kruvaziyere 120 ton yakıt ikmali yapıldı.
Kuşadası Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde yanaşan Malta bayraklı "Celestyal Crystal" gemisiyle çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 665 turist geldi.
Gemiden inen turistlerden bir kısmı tur kapsamında otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi. Tura katılmayan diğer turistler ise kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.
Celestyal Crystal gemisine yakıt ikmali için limana gelen 5 tankerden gemiye, 120 tonluk yakıt ikmali gerçekleştirildi.
Geçen yıl limandan hiçbir kruvaziyerin yakıt ikmali yapmadığı öğrenildi.

Kuşadası, turist, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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