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Kuşadası Limanı'nda tüm zamanların Aralık ayı rekoru bekleniyor

Kış döneminde durgunlaşan kurvaziyer turizmi 2019 yılı için tersine döndü.

14.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:47Kuşadası Limanı'nda tüm zamanların Aralık ayı rekoru bekleniyor
Kış döneminde durgunlaşan kurvaziyer turizmi 2019 yılı için tersine döndü. 'nda 2019 yılı ayında tüm zamanların rekoru bekleniyor.

dünyasının önde gelen Türk sitelerinden suustunde.com adlı site tarafından yapılan açıklamada 2019 sonu ve 2020 kış döneminin Kuşadası'nda kurvaziyer gemileri ziyareti bakımından olumlu gelişmeler gösterdiğini açıkladı.

Norwegian Spirit, Thomson Dream'den sonra Celestyal Crystal'ın da Kuşadası limanına ziyaret ederek Aralık ayında Kuşadası'na denizden adeta turist yağdığını belirten Denizcilik Firması suutunde.com'un kurucusu Eren Budaklı, "Kuşadası limanı, geçmiş yıllardaki kış sezonlarına göre yapılacak olan 6 sefer ve toplam 9 seferle rekor kıracak. Celestyal Crystal'ın Aralık ayı içerisinde her Pazar günü Kuşadası limanına ziyaret programı var. Bunun yanı sıra Viking Star gemisi Kuşadası limanın iki ziyareti de Aralık ayı içeresinde olacak. Thomson Dream gemisi de yılın son seferini Aralık ayı içerinde yapacak. Norwegian Spirit, 2 Thomson Dream ziyareti, 4 Celestyal Cristal ziyareti ve 2 Viking Star gemilerinin ziyaretleri Kuşadası 2019'u mutlu bir şekilde kapatacak. Gelecek yıl için de umutluyuz. Gerçekleşen rekor ziyaretler 2020 için olumlu ve pozitif gösterge olarak değerlendiriliyor" dedi. - AYDIN

Denizcilik, Kuşadası, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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