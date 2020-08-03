Kuşadası milli parkında yoğunluk bayramın son günü de devam ediyor

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yoğunluk bayramın son gününde de devam ediyor. Bayram boyunca ziyaretçi akınına uğrayan Milli Parka girmek isteyen vatandaşlar bayramın 4'üncü gününde de araçlarıyla uzun kuyruklar oluştururken, milli park saat 13.00den itibaren araç girişine kapatıldı.

Bayram boyunca tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı, bayramın son gününde de sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Erken saatlerde araçlarıyla birlikte kuyruğa giren tatilciler, milli park kayısında uzun kuyruklar oluşturdu. 4 kilometreyi aşan araç kuyrukları nedeniyle milli park dün olduğu gibi bugün de Saat 13.00'den itibaren geçerli olmak üzere araç trafiğine kapatıldı. Kuşadası Milli Park Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Ziyaretçilerimizin korona virüs önlem ve uyarılarını dikkate almalarını rica ediyoruz. Milli Parkımız aşırı araç yoğunluğundan dolayı ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliği amacıyla saat 13: 00'de araç girişine kapatılmıştır. Ziyaretçilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve alternatif alanları tercih etmelerini önemle rica ediyoruz " denildi. - AYDIN