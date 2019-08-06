Haberler» Ekonomi» Haber

Kuşadası'na 3 gemiyle 3909 turist geldi

Kruvaziyer turizmin başkenti kabul edilen Kuşadası'na aynı gün içinde 3 ayrı gemiyle 3909 turist geldi.

06.08.2019 14:40 Kuşadası'na 3 gemiyle 3909 turist geldi
Kruvaziyer turizmin başkenti kabul edilen Kuşadası'na aynı gün içinde 3 ayrı gemiyle 3909 turist geldi.

Sabah saatlerinden itibaren Kuşadası Ege Ports Limanı'na yanaşan Bahama bayraklı Marella Discovery' 2074 turist, Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' 1665 turist ve Bahama bayraklı 'Wind Star' 170 turist getirdi. Gemilerden inen çoğunluğu Amerika uyruklu turistlerden büyük bir bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyarete gitti. Gemide kalan turistler ise Kuşadası çarşılarında gezerek, alışveriş yaptı. - AYDIN

Kuşadası, turist, Star, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:44   AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek
14:44   CHP, seçim sonuçlarını il başkanlarıyla değerlendirecek
14:44   TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 74.74'e yükseldi
14:43   BEDAŞ'tan yeni yapılara yönelik enerji zirvesi
14:43   AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek
14:40   Kuşadası'na 3 gemiyle 3909 turist geldi
14:34   THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı