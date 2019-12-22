Haberler » Güncel » Kuşadası'na iki kruvaziyerle 1500 turist geldi - Haber

Kuşadası'na iki kruvaziyerle 1500 turist geldi

KUŞADASI Limanı'na bugün sabah saatlerinde yaralaşan iki kruvaziyer gemisinden toplam 1500 turist indi.

22.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:14 Kuşadası'na iki kruvaziyerle 1500 turist geldi

KUŞADASI Limanı'na bugün sabah saatlerinde yaralaşan iki kruvaziyer gemisinden  toplam 1500 turist indi.

Egeport Limanı, bugün sabah saatlerinde Norveç bayraklı 'Viking Star' ve Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' kruvaziyer gemilerini ağırladı.

930 yolcu ve 602 mürettebatı ile limana yanaşan 228,2 metre uzunluk, 28,8 metre genişlikteki, 47 bin 842 grobtonluk Viking Star'ın ardından, 25 bin 611 groston ağırlığındaki 162 metrelik 'Celestyal Crystal' kruvaziyer gemisi de 570 yolcu ve 406 mürettebat ile giriş yaptı. Her iki yolcu gemisinden inden toplam 1500 yolcunun bir kısmı Kuşadası çarşılarında gezip alışveriş yapıp, kafeterya ve restoranlarda otururken, bir kısmı da Kuşadası ve İzmir'in Selçuk ilçesi'nde başta Efes Antik Kenti ve Meryam Ana Evi olmak üzere tarihi ve ören yerlerini gezdi. İki gemi, kış mevsiminde Kuşadası'na hareketlilik getirdi.

Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, aralık ayında Kuşadasına 9 gemi seferi gerçekleştirileceğini bildirdi. Güngör, bu yılın son kruvaziyer gemisinin Kuşadası'na 29 Aralık'ta geleceğini belirterek, şöyle dedi:

"Yeni yılın ilk gemisini ise 5 Ocak'ta karşılayacağız. 2020 ile birlikte Türkiye kruvaziyer turizminde güçlü bir toparlanma dönemine girecek. Bugünden gelen gemi rezervasyonlarına baktığımızda özellikle 2021 ve 2022 yıllarında hızlı büyüme ivmesi öngörüyoruz. Tüm bunları söylerken dünya çapında her yıl yüzde 10'a yakın bir hızla büyüyen küresel kruvaziyer pazarının da altın yıllarını yaşadığını belirtmemiz lazım. Ülkemiz sunduğu cazibe ile kruvaziyer turizmi için vazgeçilmez bir pazar."



Kuşadası, turist, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:54   Kırşehir'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Haber
14:54   "Lütfi Özkök: Portreler" sergisi 3 Mayıs 2020'ye kadar görülebilecek - Haber
14:53   Ünlü türkücü ceylan, yeğeni nazlıcan arkan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı - Haber
14:52   Sancaktepe'de ormanlık alandaki yangın - Haber
14:52   Kırşehir'de sığınmacılar TÖMER'de Türkçe öğreniyor - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 14:56:51