Haberler » Güncel » Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi - Haber

Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan Bahama bayraklı kruvaziyerdeki çoğunluğu ABD'li 2 bin 657 turist, turizme hareketlilik getirdi.

10.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:55
'ın ilçesine yanaşan Bahama bayraklı kruvaziyerdeki çoğunluğu ABD'li 2 bin 657 turist, turizme hareketlilik getirdi.
Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde demirleyen Norwegian Jade isimli kruvaziyerin yolcularının bir kısmı, Efes Antik Kenti ve Meryemana turuna katılmak üzere tur otobüsleri ile limandan ayrıldı.
Tur programına katılmayan yolcular da şehir merkezine yöneldi.
Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019'da Norwegian Cruise Line ve yan kuruluşlarına ait 14 kruvaziyerin Kuşadası'na sefer gerçekleştirdiğini belirtti.
Bu sayının 2020'de 36'ya çıkacağını kaydeden Güngör, şöyle konuştu:
"2016-2018'de Türkiye'yi programından çıkaran Amerika'nın büyük kruvaziyer şirketleri, 2019 yılında Türkiye'yi tekrar programlarına aldı. Kuşadası'na seferlerini gerçekleştirdiklerini görmek hem ülkemiz hem de Kuşadası turizmi açısından çok önemli bir gelişmeydi. 2020 ve 2021 yıllarında özellikle Kuşadası Limanı açısından ciddi bir büyüme gerçekleşmeye başlayacak. Zor günleri geride bırakıp hızla büyüyerek tekrar eski günlere kavuşacağız."
Kuşadası'na kruvaziyerle 2 bin 657 turist geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Kuşadası, turist, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 Fuat Oktay: Kazakistan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkaracağız
18:17 Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ata'nın huzurunda
18:16 Siirt'te öğrencilerden 10 Kasım koreografisi
18:20 Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 8 yaralı
18:20 Bağdat'ta protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
17:53 Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti
17:00 Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
16:53 Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:25:27