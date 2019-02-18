Kuşadası'na Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi

Kaynak: AA

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2019 turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisi geldi.İlgiltere'nin Southampton limanından aldığı 550 yolcusuyla çıktığı dünya turu kapsamında, 22 ülke ve 35 limanı ziyaret etmeyi planlayan Bahama bayraklı Black Watch gemisi sabah saatlerinde Ege Port Limanı'na yanaştı.Gemiden inen çoğunluğu İngiliz turistler, tur programı kapsamında Selçuk Efes, Meryemana, Didim, Milet ve diğer ören yerlerini gezdi.Kuşadası Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, sezonun ilk kruvaziyer gemisini ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.Black Wacth'ın 107 günlük dünya turuna çıktığını aktaran Güngör, "Çoğunluğu İngiliz olan 550 yolcusu ve 372 personeliyle sabah limanımıza yanaştı. Gemi saat 20.00'ye kadar limanımızda kalacak, daha sonra İtalya Napoli'ye gitmek için hareket edecek." dedi.Kruvaziyer turizmde 2019 sezonunundan umutlu olduklarını belirten Güngör, "Turizmde 2016 ila 2018 yılları arasında çok zor bir sezon geçirdik. Türkiye'yi programından çıkaran Amerika'nın büyük kruvaziyer gemileri, 2019 yılı için Türkiye'yi tekrar programlarına aldı. Özellikle Kuşadası limanı açısından ciddi bir büyüme beklentisi içerisindeyiz. Geçen seneye kıyasla yüzde 50 büyüme olacak. 35 tane büyük Amerikan gemisi Kuşadası'na sefer düzenleyecek. 2019 yılı itibarı ile zor günleri geride bıraktığımızı ve bugünden sonra hızla büyüyerek tekrar eski günlere kavuşacağımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.