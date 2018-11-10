Kuşadası'na Sezonun Son Kruvaziyer Gemisi Geldi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası
Limanı'na, sezonun son gemisi Malta
bayraklı Celestyal Olympia gemisiyle bin 300 yolcu geldi. Sabah
saatlerinde Ege
Port Limanı'na bin 300 yolcusu ve 800 mürettebatıyla Malta bayraklı Celestyal Olympia gemisi yanaştı.
Gemiden inen turistlerden bazıları kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih ederken bazıları da Selçuk
ilçesindeki Efes
ve Meryem Ana
Evi'ni ziyaret etti.
Celestyal Olympia'nın, sezon sonu itibarıyla limana yanaşan 152. gemi olduğu belirtildi.
Sabah,Kuşadası
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:44