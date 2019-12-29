Haberler » Güncel » Kuşadası'na, sezonun son kruvaziyer gemisiyle 675 turist geldi - Haber

Kuşadası'na, sezonun son kruvaziyer gemisiyle 675 turist geldi

AYDIN'ın Kuşadası Limanı'na yanaşan, Malta bayraklı, 'Celestyal Crystal' isimli kruvaziyer gemisiyle ilçeye 675 turist geldi.

29.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:46 Kuşadası'na, sezonun son kruvaziyer gemisiyle 675 turist geldi

AYDIN'ın Limanı'na yanaşan, Malta bayraklı, 'Celestyal Crystal' isimli kruvaziyer gemisiyle ilçeye 675 turist geldi. ABD'li ve İngiliz turistler, turistik yerleri gezip, alışveriş yaptı. 

Kuşadası Limanı'na, 2019 kruvaziyer turizmi sezonunun son gemisi olan, 162 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki 'Celestyal Crystal' adlı gemi geldi. 25 bin 611 grostonluk Malta bayraklı gemi, bu sabah Kuşadası Limanı'na demirlendi. Gemiden inen, ABD'li ve İngiliz toplam 675 yolcunun bir kısmı, tur kapsamında otobüslerle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezerken, bir kısmı da ilçe merkezinde kalıp, alışveriş yaparak, sahildeki kafeterya ve restoranlarda oturmayı tercih etti.Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 2019 kruvaziyer sezonunun son gemisini ağırladıklarını belirterek, "2019 yılında 194 gemi seferi ile 180 bin  kruvaziyer yolcusunu ağırladık" dedi.



Kuşadası Limanı, Kuşadası, turist, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta üs bölgesini ziyaret etti - Haber
13:39   Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi - Haber
13:35   İstanbul Tüm Engelliler Derneği üyeleri İnönü'yü gezdi - Haber
13:33   Antalya'da 'baz istasyonu' tepkisi - Haber
13:33   Vicdansızların vurduğu sokak köpeği yavrularına kavuştu - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
29.12.2019 13:42:36