Kuşadası'na turist yağdı

Kruvaziyer turizmin başkenti Kuşadası
'na 4 turist
gemisiyle birlikte deniz yoluyla 4 bin 400 turist ve 2 bin 370 mürettebat giriş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren Kuşadası Limanı
'na yanaşan Bahama Bayraklı
Marella Discovery 2 bin 846, Malta
Bayraklı Celestyal Olympia bin 664, Bahama Bayraklı Wind Star
170 ve Malta Bayraklı Star Flyer de 120 ziyaretçiyi Kuşadası'na getirdi. Çoğunluğu ABD
vatandaşı turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti
ve Meryemana Evi gibi tarihi ve turistik yerlere ve şehir dışındaki alışveriş merkezlerine götürüldü. Tur programına katılmayan turistlerin bir bölümü ise Kuşadası çarşılarında gezmeyi ihmal etmedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
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