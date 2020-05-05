Haber, Son Dakika, Haberler

Kuşadası'nda 100 ailenin yüzü güldü

Kuşadası'nda 100 ailenin yüzü güldüKUŞADASI Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD), koronavirüsle mücadeleye destek için ekonomik açıdan mağdur vatandaşlara yardım kampanyası düzenledi.

05.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:11
Kuşadası'nda 100 ailenin yüzü güldü
KUŞADASI Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD), koronavirüsle mücadeleye destek için ekonomik açıdan mağdur vatandaşlara yardım kampanyası düzenledi. Firmaların yaptığı bağışlarla hazırlanan ve içerisinde 22 çeşit temel gıda maddesinin olduğu 100 koli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Kuşadası, Çin'ın Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı kenetlendi. Bu kapsamda Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği, ekonomik açıdan mağdur vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyası başlattı. "Bugün Birlik Zamanı" sloganıyla düzenlenen kampanya, kısa sürede çığ gibi büyüdü. Hayırsever firmaların yaptığı bağışlarla hazırlanan, içerisinde ay çiçek yağı, makarna, toz şeker, un, bakliyat ve peynir gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı 100 koli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
"ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI"
Kampanyanın, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve federasyona bağlı derneklerce alınan ortak karar doğrultusunda düzenlendiğini belirten KUPAD Başkanı Uğur Apak, "Ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak için Ramazan Ayı'nda böyle bir yardım faaliyeti gerçekleştirdik. Şimdi birlik olma zamanı. Bize destek olan firmalara çok teşekkür ediyorum. Ailelerimizin yüzünü güldürdüğümüz için çok mutluyuz" diye konuştu. Kuşadası’nda 100 ailenin yüzü güldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Kuşadası, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Elon Musk’ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haberler
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Meteoroloji’den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Haberler››Güncel››Kuşadası'nda 100 ailenin yüzü güldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:38: BDDK bankaların yurtdışı bankalarla yapacağı TL işlemlerini sınırlandırdı - Haber 00:36: Manisa'da bir mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı - Haber 00:25: Denizli'de karantina süresi sona eren 349 kişi, evlerine uğurlandı - Haber 00:24: Aysima'ya polisten 'doğum günü' sürprizi - Haber 00:20: THY, haziran, temmuz ve ağustosu kapsayan uçuş planlama taslağı hazırladı - Haber 00:01: Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi - Haber 23:14: Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı - Haber 18:35: İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi - Haberler 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber 10:39: Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? - Haberler