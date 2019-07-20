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Kuşadası'nda 14'ü çocuk 48 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü çocuk, 12'si kadın toplam 48 kaçak göçmen yakalandı.

20.07.2019 18:33 Kuşadası
Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü çocuk, 12'si kadın toplam 48 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli sahil güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 16 Orta Afrika, 11 Kongo, 7 Suriye, 7 Irak, 4 Filistin, 1 Senegal, 1 Kamerun ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 48 kaçak göçmen gözaltına alındı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Kuşadası Körfezi, Kuşadası, 3. Sayfa

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