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Kuşadası'nda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Kuşadası'nda polisin düzenlediği operasyonda hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç tutuklandı.

19.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:29 Kuşadası'nda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
'nda polisin düzenlediği operasyonda hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri daha önceden teknik ve fiziki takibe aldıkları B.Ç'nin Tepe Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini belirledi. Polisler düzenledikleri operasyon ile B.Ç'yi ikamet adresinde yakaladı. Adam öldürmeye teşebbüs, gece vakti yağma, hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması ile 3 ayrı dosyada yaralama suçu olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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