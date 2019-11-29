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Kuşadası'nda 2 ayrı operasyonda 68 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası'nda Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 30'u çocuk,18'i erkek 16'sı kadın toplam 68 göçmen yakalandı.

29.11.2019 01:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 02:03Kuşadası'nda 2 ayrı operasyonda 68 düzensiz göçmen yakalandı
'nda Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 30'u çocuk,18'i erkek 16'sı kadın toplam 68 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde görevli Sahil Güvenlik botu tarafından Kuşadası açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 17 Kongo, 6 Orta Afrika, 3 Sierra Leone, 2 Sudan ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise lastik bir bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Samos adasına kaçmaya çalışan bir grup göçmen tespit edildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan görevlendirilen ekipler, hareket halindeki lastik botu durdurarak, içerisindeki 26 Suriye ve 13 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan göçmenler Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirilen toplam 68 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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