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Kuşadası'nda 24 göçmen yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlanan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

12.10.2019 14:41Kuşadası'nda 24 göçmen yakalandı
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlanan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik olarak yaptıkları çalışmalar neticesinde Karaova Mahallesi Sahil Sitelerinde 1 adet bot ve 1 adet bot Motoru ile 4 adet bot şişirme pompasının bulunması üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen araç takibe alındı. Aracın dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması sonucu yaşanan kovalamaca sonucu araç Soğucak Mahallesi Yaylaköy çıkışında terk edilmiş olarak bulundu. Araç içerisinde 8 Kongo Cumhuriyeti 16 Afganistan uyruklu olmak üzere 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler gerekli işlemler için emniyete götürüldü ve akabinde Aydın Göç İdaresine teslim edildi. Olayla ilgili olarak tespit edilen A.Z. isimli şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışmalar başlatıldı. - AYDIN

Kuşadası, Polis, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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