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Kuşadası'nda 25'i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 25'i çocuk, 8'i kadın toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.

04.08.2019 05:46 Kuşadası'nda 25'i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı
Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 25'i çocuk, 8'i kadın toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bot içerisindeki 41'i Afganistan ve 1'i İran uyruklu toplam 42 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası Körfezi, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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