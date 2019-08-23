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Kuşadası'nda 26'sı çocuk 129 göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 26'sı çocuk, 33'ü kadın toplam 129 düzensiz göçmen yakalandı.

23.08.2019 12:32 Kuşadası'nda 26'sı çocuk 129 göçmen yakalandı
Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 26'sı çocuk, 33'ü kadın toplam 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, 3.13, 4.35, 5.25 ve 6 saatlerinde gerçekleştirdikleri 4 ayrı operasyonda Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halindeki 4 ayrı lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botların içerisindeki 80 Suriye, 23 İran, 10 Kongo, 8 Filistin, 5 Somali, 1 Senegal, 1 Sudan ve 1 Gine uyruklu olmak üzere toplam 129 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan düzensiz göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası Körfezi, Yunanistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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