27.06.2019 15:33
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Kuşadası'nda 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki zanlı yakalandı

Kuşadası

Kuşadası'nda toplam 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hayis cezası bulunan iki zanlı Kuşadası Polisi'nin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

Kuşadası'nda toplam 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hayis cezası bulunan iki zanlı Kuşadası Polisi'nin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekipleri, "Resmi Belgede Sahtecilik, Karşılıksız Yararlanma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkinda toplam 17 Yıl 8 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Y. Nin Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Evi tespit eden polis ekipleri, yaptıkları operasyonla Y.K.'yi gözaltına aldı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise saat 19: 00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde hakkında "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan aranan ve toplamda 9 Yıl 5 Ay Kesinleşmiş Hapis cezası bulunan S.Ö. isimli zanlı yakalandı. Her iki zanlı da emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan Y.Y. ve S.Ö. cezaevine konuldu. - AYDIN
Kaynak: İHA
Asayiş Büro , Emniyet Müdürlüğü , Kuşadası , 3. Sayfa

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