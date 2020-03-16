Kuşadası'nda 3 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Kuşadası'nda 3 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı Kuşadası siteler bölgesinde meydana gelen trafik kazasın aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu üç otomobil çarpıştı.
16.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:59
Kuşadası 'nda 3 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
AYDIN - Kuşadası siteler bölgesinde meydana gelen trafik kazasın aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu üç otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, Siteler bölgesinde seyir halinde olan 09 K 1254, 35 AC 5567 ve 35 AE 4321 üç otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Dörtyol mevkiinde çarpıştı. Maddi hasar meydana gelen ve şans eseri ölen ya da yaralanan olmayan trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.
AYDIN - Kuşadası siteler bölgesinde meydana gelen trafik kazasın aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu üç otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, Siteler bölgesinde seyir halinde olan 09 K 1254, 35 AC 5567 ve 35 AE 4321 üç otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Dörtyol mevkiinde çarpıştı. Maddi hasar meydana gelen ve şans eseri ölen ya da yaralanan olmayan trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kuşadası'nda 3 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
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