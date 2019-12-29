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Kuşadası'nda 31 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kaçak yollarla yunan adalarına gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

29.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:15 Kuşadası'nda 31 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesinde, kaçak yollarla yunan adalarına gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; 28 Aralık 2019 tarihinde saat 07.24'te, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye intikal etti. Bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen lastik botta bulunan 26 Suriye, 4 Filistin ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen (12 erkek, 8 kadın, 11 çocuk) yakalandı. Yakalanan 31 düzensiz göçmenler kıyıya getirildi. yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(İHA)

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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