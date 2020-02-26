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Kuşadası'nda 34 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası'na geçiş yapmak isteyen 34 düzensiz göçmen yakaladı.

26.02.2020 09:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:09Kuşadası'nda 34 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik ekipleri, ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası'na geçiş yapmak isteyen 34 düzensiz göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre,24 Şubat 2020 saat 23.30'da, Aydın ili Kuşadası ilçesi Davutlar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki içerisindeki 29 Suriye ve 5 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, Davutlar, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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