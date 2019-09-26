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Kuşadası'nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

26.09.2019 19:58Kuşadası'nda 36 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası körfezinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 24 Suriye, 8 Filistin ve 4 Irak uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (15 erkek, 5 kadın, 16 çocuk) yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadesi alınan göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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