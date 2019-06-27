27.06.2019 08:39
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Kuşadası'nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası

Kuşadası'nda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına gitmeye çalışan 14'ü çocuk, 10'u kadın toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası 'nda yasa dışı yollardan Yunanistan 'ın Sisam adasına gitmeye çalışan 14'ü çocuk, 10'u kadın toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi 'nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Aslan Burnu açıklarında hareket halinde lastik bir göçmen botu tespit etti. Durdurulan lastik bot içerisindeki 30 Suriye , 6 Kongo ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen gözaltına alındı. Kuşadası Setur Marina 'ya getirilen kaçak göçmenler ifadelerinin alınmasının ardından, il göçmen bürosuna teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Yunanistan , Kuşadası , 3. Sayfa

YORUMLAR(2)
HİKMETADINIZI YAZIN:Sadece gençlerine sövüyorum kaç gel savaşma uyuz oluyorum gençlerine ama yaşlı çoluk çocuğa diyecek lafım yok İstanbulda aşırı tepki alıyorlar. Hakkımızda hayırlısı Allah düşürmesin kimseyi bu duruma biz kaçmayız tabikide elin gavuruna bu toprakları bırakmayız. Kanımızın son damlasına kadar kalırız.
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HİKMET:Adamlar ölümü göze alarak kaçıyor yaşamak için sığınmak istiyor bir yerlere bizim melekete de o kadar insan sığındı ama şimdi kimse istemiyor Suriyelileri aslında bende kızıyorum zırtapoz gençlerine örf adet bilmiyorlar ama evlerini görüyorum acıyorum kimse oturmaz sağlıksız tek odalı evler. Bizimkiler kömürlükleri bile parayla kiraya vermişler Allah bilir kaç para kira alıyorlardır bunlardan. Kimse memleketini birakıpta gelmez buralara ölümü göze alarak ama yapacak bir şeyleri yok.
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