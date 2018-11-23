Kuşadası'nda 4 Ayrı Hırsızlık Olayının 2 Faili Tutuklandı

23 Kasım 2018 Cuma 15:51



23 Kasım 2018 Cuma 15:51

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 4 ayrı hırsızlık olayının faili olarak aranan ve çaldıkları eşyalarla birlikte yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Davutlar bölgesinde meydana gelen evden hırsızlık ve oto hırsızlığı olayına ilişkin olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan sıkı takip ve çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının gerçekleşmesinden sonra iki saat içinde hırsızlık olayını gerçekleştiren O.D. (26) ve Ç. A. (23) isimli şüpheliler çalmış oldukları otomobille birlikte Davutlar yol uygulama noktasında yakalandı.Araç ta ve evlerde yapılan arama neticesinde 1 adet 7 65 çapında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 1 adet şarjör ve 3 adet fişek,1 adet araba teybi, 1 adet motorlu testere, 1 adet elektrikli matkap, 1 adet çanta, 1 adet cep telefonu,1 adet LCD televizyon,1 adet müzik çalar ve 2 adet hoparlör, 1 adet monitör, 1adet el feneri, 1 adet dürbün, 5 adet büyük sanayi tipi tekstil dikiş makinesi ele geçirildi.Şüphelilerin yapılan sorgulamasında 2 evden hırsızlık ve 2 motor hırsızlığı olmak üzere 4 olayın failleri olduğu, 7 ayrı dosyadan arandıkları tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN