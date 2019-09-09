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Kuşadası'nda 4 evi soyan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kuşadası'nda 25 gün içerisinde Camiatik Mahallesi'nde 1, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde ise 3 evi soyan ve polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

09.09.2019 21:43 Kuşadası'nda 4 evi soyan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kuşadası'nda 25 gün içerisinde Camiatik Mahallesi'nde 1, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde ise 3 evi soyan ve polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Eylül tarihinde Camiatik Mahallesi'nde bir ve 12 Ağustos ile 6 ve 8 Eylül tarihlerinde Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana gelen üç ev hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Her iki mahalledeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve hırsızlık yapılan evlerdeki teknik incelemenin ardından 4 ayrı evdeki hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin H.B. isimli kişi olduğu belirlendi. Polis tarafından gözaltına alnan H.B. isimli şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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