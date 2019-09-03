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Kuşadası'nda 44 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki 44 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

03.09.2019 15:36 Kuşadası'nda 44 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki 44 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde deniz kıyısında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki, aralarında çocukların da bulunduğu 2'si Orta Afrika, 30'u Kongo, 12'si Afganistan uyruklu 44 kişiyi yakaladı.
Bölgede arama yapan ekiplerce, 1 bot ve buna ait motor ele geçirildi.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan M.D. ve E.İ, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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