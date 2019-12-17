Haberler » 3. Sayfa » Kuşadası'nda 47 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Kuşadası'nda 47 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

17.12.2019 07:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 07:44Kuşadası'nda 47 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, 15 Aralık 2019 tarihi saat 20.15'te Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar açılarında içerisinde kaçak göçmen bulunan lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta içerisindeki 44 Suriye, 1 Fas, 1 Mali ve 1 Sierra Leone uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen (15 erkek, 11 kadın, 21 çocuk) yakalandı yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

08:38 Boeing adı kazalarla anılan 737 tipi uçakların üretimini 20 yıl sonra ilk kez durduruyor - Haberler
08:37 Erdoğan'a yakın gazeteci kulis bilgisini aktardı! Erken seçim olacak mı? - Haberler
08:23 ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması - Haberler
08:18 Darp ettikleri gencin çalıştığı iş yerine ateş açtılar - Haberler
07:56 Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" sözlerine ABD'den ilk yanıt: Ciddi iseler ittifak meselesi olur - Haberler
05:32 Başkent polisinden "ölüm hapı" operasyonu - Haberler
01:05 Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü - Haberler
01:01 FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama - Haberler
17.12.2019 08:44:13