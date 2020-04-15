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Kuşadası'nda 7 Haziran'da muhtarlık seçimi yapılacak

Kuşadası'na bağlı Camiatik Mahallesi'nde 7 Haziran tarihinde muhtarlık seçimi yapılacağı açıklandı.

15.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:20
Kuşadası'nda 7 Haziran'da muhtarlık seçimi yapılacak
Kuşadası 'na bağlı Camiatik Mahallesi'nde 7 Haziran tarihinde muhtarlık seçimi yapılacağı açıklandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Seçimi Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, muhtar Ahmet Zeki Akıncı'nın 30 Mayıs 2019 tarihinde hayatını kaybetmesi nedeniyle Camiatik Mahallesi muhtarlık seçimlerinin 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

-30 yıldır muhtarlık yapıyordu

Bilindiği gibi, Kuşadası'nın sevilen simalarından olan Ahmet Zeki Akıncı, ilk kez 1989 yılındaki yerel seçimlerde Kuşadası Camiatik Mahallesi Muhtarı seçilmişti. 30 yıldır Camiatik Mahallesi'nde muhtarlık görevini yürüten ve tam 6 seçim kazan Akıncı'ya vatandaşlar geçen yıl Mart ayındaki yerel seçimlerde de bir kez daha görev vermişti. Son seçimlere hasta olmasına rağmen giren ve kazanan Akıncı, "Yıkılmadık ayaktayız görevimizin başındayız" yazılı seçim afişleriyle dikkat çekmişti. Kuşadası'nın en eski yerleşim birimlerinden Camiatik Mahallesi Muhtarı Ahmet Zeki Akıncı, KOAH hastalığına yakalanmış ve uzun süre tedavi görmüştü. Akıncı, geçen yıl seçimlerin ardından iki ay sonra 63 yaşında hayata gözlerini yummuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Zeki, Kuşadası, Güncel
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