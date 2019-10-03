Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kuşadası'nda 8 ayrı suçtan da aranan cezaevi firarisi yakalandı

Kuşadası Polisi, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca 8 ayrı suçtan da aranan bir cezaevi firarisini yakalandı.

03.10.2019 16:53Kuşadası'nda 8 ayrı suçtan da aranan cezaevi firarisi yakalandı
Kuşadası Polisi, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca 8 ayrı suçtan da aranan bir cezaevi firarisini yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ayrı hırsızlık, tutuklunun kaçması ve yaralama gibi 8 ayrı suçtan da aranan ceza evi firarisi R. C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında yapılan operasyonla gözaltına alınan cezaevi firarisi R.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

2 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile Camiatik Mahallesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yaptığı araştırmanın ardından, Ş.E. isimli kişiyi şüpheli olarak belirledi. Yapılan teknik çalışmanın ardından iki ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak, yakalanıp gözaltına alınan Ş.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:50 Sokak ortasında tüfekli, bıçaklı kavga: 2 yaralı
22:49 Otomobil takla attı: 4 yaralı
22:48 Üniversite öğrencilerine otomobil çarptı
22:39 Adana'da polislere bombalı saldırı düzenleyen terörist için cemevinde tören düzenlendi
22:32 Kocaeli'deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama
22:31 Başkent'te silahlı kavga
22:24 Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi