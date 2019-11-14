Kuşadası'nda AB merkezi açıldı

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi tarafından ilçede, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de katılımıyla Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi açıldı.

Kuşadası Belediyesi, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla iş birliği yaparak projeler geliştirilmesi, ayrıca AB fonlarının etkin biçimde kullanılması amacıyla ilçede, Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi'ni hizmete açtı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, Romanya'nın Sinaia kentinin Belediye Başkanı Vlad Gheorghe Oprea, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ve Kuşadası'nın diğer kardeş şehirlerinden temsilciler ile protokol üyeleri açılışa katıldı. Konuşma yapan Başkan Günel, merkezin Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası için önemli bir işlevi yerine getireceğini belirtti. Merkezin, Türkiye'de belediye binasından bağımsız ayrı bir binada faaliyet gösterecek olan ilk AB merkezi olduğuna dikkat çeken Günel, kentin gelişimine katkı sunacak önemli projelere öncülük edeceğini de söyledi.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, "Önemli olan bu merkezi yaşatmak, Avrupa Birliği projeleri üretmek ve Kuşadası'ndaki sivil toplum örgütlerini bu yapının içine dahil etmektir. Merkezin Kuşadası'na hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaymakam Sadettin Yücel ise, merkezde geliştirilecek projelerin, kente faydalı olacağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi Büyükelçi Berger, Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Bülent Özcan, Kaymakam Yücel ve Belediye Başkanı Günel tarafından kesildi.