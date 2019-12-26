Haberler » Güncel » Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti - Haber

Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti

Kuşadası'nda alkollü minibüs sürücüsü öğrenciye çarptı.

26.12.2019 23:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:35 Kuşadası'nda alkollü sürücü dehşeti

'nda alkollü minibüs sürücüsü öğrenciye çarptı. Motorsiklet metrelerce sürüklenirken sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Kaza, Kuşadası Adnan Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali T. Yönetimindeki 09 M 4009 plakalı minibüs, Furkan Y. yönetimindeki 09 AAH 140 plakalı numaralı motosiklete çarparak kaçtı Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesin ambulansta yapılan Furkan Y. hastaneye kaldırıldı. Üniversite örgencisi Furkan Y'nin kolunda ve belinde ezikler olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile Furkan Y.'ye çarpıp kaçan minibüs sürücüsü Ali T. Atatürk Bulvarı'nda kıskıvrak yakalandı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanan Ali T.'nin 140 promil alkollü olduğu tespit edildi.

(İHA)


Menderes, Kuşadası, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:58   İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haber
23:56   Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haber
23:56   Afrika'nın en büyük "sokak partisi" Calabar Festivali başladı - Haber
23:50   Usta öğreticilerden kadro talebi - Haber
23:48   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı - Haber
23:07   20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Haber
22:52   Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Haber
22:28   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
22:23   AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! - Haber
22:01   Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil - Haber
27.12.2019 00:04:34