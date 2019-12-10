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Kuşadası'nda alkollü sürücü kaza yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü kaza yaptı.

10.12.2019 03:41 | Son Güncelleme: 10.12.2019 03:46Kuşadası'nda alkollü sürücü kaza yaptı
'ın ilçesinde alkollü sürücü kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü orta refüje çarparak durdu. Kaza da şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 21: 30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sanayi bölgesinden otogar istikametine gitmekte olan 09 CDN 70 plaka numaralı Volkswagen marka aracı kullanan Ersin A. direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Kaza da şans eseri ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde Ersin A.'nın 119 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola sızan yağı Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekipler kum dökerek temizledi. Aracın olay yerinden çekici yardımıyla otoparka götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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