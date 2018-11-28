Kuşadası'nda Asayiş

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.C.A'yı yakaladı.
Şüphelinin üzerinden 2 gram, evinde yapılan aramada ise 6 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 1 silah ve buna ait 6 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. ile 2 ayrı dolandırıcılık ve hakaret suçlarından aranan O.Ö. de ekiplerce yakalandı.
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:50