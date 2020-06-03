Kuşadası'nda asfalt seferberliği başladı

Kuşadası Belediyesi, farklı mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmalarına asfaltlama seferberliği ile devam ediyor.

Kuşadası'nda asfalt seferberliği başladı
03.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:21
Kuşadası Belediyesi, farklı mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmalarına asfaltlama seferberliği ile devam ediyor.

Havaların ısınması ile birlikte başlayan çalışmalar kapsamında toplam 230 bin metrekare asfaltlama yapılacak. Kuşadası'nda hizmetin ulaşmadığı tek bir sokak bile kalmayacağını belirten Başkan Ömer Günel "Fen İşleri Müdürlüğümüzce alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarımızın üst yapılarını da hızla tamamlayacağız" dedi.

Kuşadası'nda 31 Mart yerel seçimleri sonrasında başlayan değişim kent genelinde tüm hızı ile sürerken Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfaltlama çalışmasına başladı. Kentin çehresini değiştirmek, modern, estetik ve güvenli bir yapıya kavuşturmak için kış ve bahar ayları boyunca aralıksız çalışan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alt yapısı yenilenen cadde ve sokakların üst yapı çalışmasına asfaltlama ile başladı. Belirlenen program dahilinde kent merkezinde ve merkeze uzak mahallelerde gerçekleştirilecek toplam 230 bin metrekarelik sıcak asfalt ve 120 bin metrekarelik parke çalışması ile Kuşadası genelinde asfaltlanmamış ya da parke taşı döşenmemiş cadde ve sokak kalmayacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları anket ve saha araştırmalarında Kuşadası'nın en önemli sorunlarından bir tanesinin üst yapı olduğunu tespit ettiklerini belirterek "Kuşadası'nda başlattığımız hizmet seferberliğine hız kesmeden devam ediyoruz. Kentimizde hizmetin ulaşmadığı bir tek sokak bile kalmayacak. Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızın üst yapılarını da hızla tamamlayacağız. Bugünden itibaren ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarına başlıyoruz. Böylece Kuşadası yine çok önemli bir hizmete kavuşacak. Bütün hemşehrilerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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