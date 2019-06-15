15.06.2019 13:42
Haberler»3. Sayfa » Haber

Kuşadası'nda Barlar Sokağı'na kaçak içki operasyonu

Kuşadası

Kuşadası'nda dünyaca ünlü Barlar Sokağı'na polisin gerçekleştirdiği kaçak içki operasyonunda 49 şişe kaçak içki yakalandı.

Kuşadası'nda dünyaca ünlü Barlar Sokağı'na polisin gerçekleştirdiği kaçak içki operasyonunda 49 şişe kaçak içki yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından, Asayiş Büro Amirliği, Güvenlik Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği ile Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda denetim yapıldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim sonucu, çeşitli markalarda toplam 49 şişe kaçak ve sahte banrollü içki yakalandı. Operasyon sırasında ayrıca yapılan kontrollerde bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Kaçak içkilere el konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
Kaynak: İHA
kaçak içki, operasyon, kuşadası, barlar sokağı, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:05 Villarreal 2019-20 New Kit
15:05 2019-20 Season Memberships On Sale Now
15:05 Santi Cazorla's Best Moments Of 2019-20
15:05 PEP GUARDIOLA JUDGES FREESTYLE BATTLE World Tour Grand Finale
15:05 The Songs Of Marseille
15:05 Palace Changing Room Gossip - Jay Knox Meets Aaron Wan-Bissaka
15:05 Training in Campo Mar