Kuşadası'nda bir kadın denizde boğuldu

Kuşadası
'nda günübirlik tatile gelen 38 yaşındaki bir kadın Davutlar
Sevgi Plajı'nda boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Aydın
'ın Karacasu
ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Semra Erdem, ailesiyle birlikte Kuşadası'na tatile geldi. Davutlar Sevgi Plajı'nda denize giren 38 yaşındaki Semra Erdem, aşırı su yutması sonucu boğuldu. Çevredekiler ve ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderilen kadın, otopsinin ardından Kuyucak
'a bağlı Yenice
Mahallesi'nde toprağa verildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Aydın
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, 3. Sayfa