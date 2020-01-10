Haberler » Güncel » Kuşadası'nda buz patenine yoğun ilgi - Haber

Kuşadası'nda buz patenine yoğun ilgi

Kuşadası Belediyesi'nin kentteki sosyal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete soktuğu buz pateni pistine ilgi yoğun oldu.

10.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:59Kuşadası'nda buz patenine yoğun ilgi
Belediyesi'nin kentteki sosyal hayatı canlandırmak amacıyla hizmete soktuğu buz pateni pistine ilgi yoğun oldu.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan piste çocuklarıyla birlikte gelen aileler, buzda kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.

Kuşadası Belediyesi tarafından ilçe halkını kış sporlarıyla tanıştırmak ve kentteki sosyal hayatı hareketlendirmek için açılan buz pateni pistine, Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda toplam 300 metrekarelik alana kurulan pisti ziyaret eden aileler, uzman eğitmenler gözetiminde çocuklarıyla birlikte buz pateni yapmanın keyfini doyasıya çıkardı. Su ve elektrik kullanımının çok az olması nedeniyle çevre dostu olarak da nitelendirilen pistin 6 hafta boyunca 12.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açık olduğu belirtildi.

Yetişkinler ile çocukları alternatif spor ve eğlence faaliyetleri ile buluşturdukları için çok memnun olduklarını ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "İlçemizde ilk defa buz pateni pisti kuruldu. Hayata geçireceğimiz diğer projelerle Kuşadası'na ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi vakit geçirmesini ve keyifli bir spor olan buz patenine ilgilerini artırmak" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, İsmail Cem, Kuşadası, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52  Kağıthane'de kavgada araya giren komşu kadın silah kabzasıyla yaralandı - Haber
18:52  Tem'de 2 kişinin öldüğü kaza: minibüs sürücüsü gözaltına alındı - Haber
18:52  Spor beşiktaş, antalya kampını altınordu maçıyla tamamladı - Haber
18:52  Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı - Haber
18:47  Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki gazeteciler ile bir araya geldi - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 19:01:42