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Kuşadası'nda cinayet zanlıları tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:53
Kuşadası'nda cinayet zanlıları tutuklandı
Aydın 'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan İsmail ve Gökhan Zan kuzenler ile F.E. ve H.E. Menderes caddesinde karşılaştılar. Otomobiliyle seyir halinde olan İsmail ve Gökhan Zan kuzenleri kurşun yağmuruna tutan F.E. ile H.E. olay yerinden kaçtı. İsmail Zan olay yerinde hayatını kaybederken Gökhan Zan yaralı olarak Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıyı düzenleyip olay yerinden kaçan F.E. ile H.E. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince uzun uğraşlar sonucu bir tarlada yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Çevrede araştırma yapan Asayiş ekipleri cinayette kullanılan silahıda tarlada uzun süren bir araştırma sonucu buldu. Bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli F.E. ve H.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, Davutlar, Aydın, 3. Sayfa
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