Kuşadası'nda çocukların maskeyle imtihanı

Kuşadası'nda çocukların maskeyle imtihanı mutlu sonla bitti.

Kuşadası'nda çocukların maskeyle imtihanı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Kuşadası'nda çocukların maskeyle imtihanı mutlu sonla bitti. Maske takmadıkları için polisten kaçan çocukları ikna eden trafik polisi, önce salgınla ilgili bilgilendirdi, ardından maske hediye ederek, maske takmalarını sağladı.

İlginç olay, Kuşadası'nın Ege Mahallesi'de meydana geldi. Maskesiz sokağa çıkan çocuklar trafik ekibi gelince kaçmaya başladı. Çocukları durduran trafik polisi Adnan Oğuz, önce korona virüs salgınıyla ilgili bilgilendirme yaparak, çocukları maskesiz sokağa çıkmamaları konusunda uyardı ve araçtan getirdiği maskeleri çocuklara hediye ederek, takmalarını sağladı. Trafik polisi ardından cep telefonuyla çekim yaparak, bu özel anı unutulmaz yaptı. Bu arada, trafik polisi ile çocuklar arasındaki diyalog evinin balkonunda oturan Savaş Çırban isimli bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Savaş Çırban, "Çocukların maskesiz şekilde sokağa çıkmaları ve polis geldiğinde kaçmaları, trafik polisinin müthiş ilişkisiyle sonlandırıldı. Ortaya çıkan görüntü herkese örnek olacak bir davranıştı. Çocuklara ama öncelikli olarak da trafik polisine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Haberler››3. Sayfa››Kuşadası'nda çocukların maskeyle imtihanı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:41: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:34: Öğrenciler YKS öncesi Balıklıgöl'de dua etti - Haberler 13:33: Iğdır'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Haberler 13:33: 365 Days: Türkiye'de Netfix'te en çok izlenen ikinci film olan ve 'Aslında porno' denilen yapım - Haberler 13:32: Midyat'ta 3 iş yeri açıldı - Haberler 13:26: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:47: Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu - Haberler 12:25: Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi - Haberler 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu 10:11: İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı