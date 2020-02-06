Haberler » 3. Sayfa » Kuşadası'nda dikkatsizlik kaza getirdi - Haberler

Kuşadası'nda dikkatsizlik kaza getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

06.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:19Kuşadası'nda dikkatsizlik kaza getirdi
'ın ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Ali A. idaresindeki 09 L 0807 plakalı otomobil, Çetin Emeç Caddesi'nden Candan Tarhan Bulvarı'na seyir halindeyken, Kadir K. idaresindeki 09 T 4380 plakalı ticari taksi ile kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin camları kırılırken ticari takside ise ciddi maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan yaralı kadın, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekici yardımıyla araçlar otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
11:06  Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?
6.02.2020 11:51:09