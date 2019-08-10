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Kuşadası'nda eğitimli köpekler ve drone ile bayram denetimi

Kuşadası'nda eğitimli köpekler ve drone ile bayram denetimiAYDIN - Kuşadası'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanmaya başlandı.

10.08.2019 20:30
Kuşadası'nda eğitimli köpekler ve drone ile bayram denetimi
Kuşadası'nda eğitimli köpekler ve drone ile bayram denetimi
AYDIN - Kuşadası'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Tatil boyunca 1 milyonu aşan tatilciyi ağırlayacak olan Kuşadası'nda Kurban bayram tatilinin huzur ve güven ortamı içinde kutlanması için emniyet birimleri alarma geçti.
Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutan polis ekipleri, ayrıca şehirlerarası otobüs terminalinde özel eğitimli köpekler ve drone ile havadan denetimler yaptı.
Tatilin başlamasıyla birlikte Kuşadası'nda otellerde doluluk yüzde 95'ere ulaşırken, eğlence yerleri de bayrama yönelik özel programlar düzenledi. Bayram hareketliliğinin tavan yapmasıyla Kuşadası Emniyet Müdürlüğünde tüm izinler kaldırıldı. Huzur ve güven ortamının temini için konaklama tesisleri, eğlence yerleri, plajlar, su parkları, Alışveriş merkezleri ve şehir merkezindeki çarşılarda sivil giyimli polisler görevlendirildi. Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Şüpheli araçlarda özel eğitimli narkotik köpeği 'Jovy' ile arama yapılırken, drone ile havadan da çevrede güvenlik önlemi alınarak denetimler gerçekleştirildi. Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giriş yapan otobüslerde, yolcular inmeden önce kimlik kontroleri yapıldı. Bagaj ve otobüslerin içlerinde, 'Jovy' ile arama yapıldı.
Kuşadası'nda eğitimli köpekler ve drone ile bayram denetimi

Kuşadası, Huzur, Genel

Kaynak: İHA

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