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Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

EX club'de Çukur ve Naim filminin müziklerinin yapan ünlü rapçi Eypio'yu ağırlarken, Harem Cariye'de Ahmet Parlak'ı ağırladıAydın'ın Kuşadası ilçesinde hafta sonu eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor.

23.02.2020 03:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 03:01Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor
EX club'de ve Naim filminin müziklerinin yapan ünlü rapçi 'yu ağırlarken, Cariye'de Ahmet Parlak'ı ağırladı

Aydın'ın ilçesinde hafta sonu eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor. Kaleiçi (Oldtown) Ex Club'de rap müziğin ünlü ismi Çukur ve Naim filminin müziklerini yapan hit şarkıları 'Gömün beni çukura' 'Günah Benim' ve 'Naim filminin' şarkılarıyla izleyenleri coşturan Eypio, Harem Cariye'de ise internet fenomeni Ahmet Parlak hit şarkısı 'İsyan ' şarkısı ile sevenlerini coşturdu. Her iki Mekanı Tıklım Tıklım Dolduran Eğlence Severler, Biran Olsun Yerlerinde Durmadı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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