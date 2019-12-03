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Kuşadası'nda engelli vatandaşlar engelsiz bir dünya için yürüdü

Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

03.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:51Kuşadası'nda engelli vatandaşlar engelsiz bir dünya için yürüdü
'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kuşadası Belediyesi'nin destekleriyle Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndan başlayan bir yürüyüş gerçekleşti. Kuşadası Belediye Bandosunun eşlik ettiği yürüyüşe Kuşadası'nda ki engelli dernekleri, ilk ve ortaokul öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından engelliler, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kortej ve ardından gerçekleşen çelenk törenine engellilerle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş kaldı.

Kuşadası Kent Konseyi Engelleler Meclisi Başkanı Mehmet Turan sadece 3 Aralık günü değil her gün engelleri aşmak için mücadele verilmesi gerektiğini belirterek "Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak öncelikli hedefimiz engelsiz bir Kuşadası inşa etmek. Bu mücadelede öncelikle Kuşadası Belediyesi ve Sayın Başkanı Ömer Günel'in desteğini her zaman yanımızda hissettik. Ben ilçemizde dayanışma içerisinde tüm engelleri kaldıracağımıza inanıyorum" dedi.

Erdoğan Öven Engeliler Köyü adına konuşan Burcu Kocabıçak ise engellerin sevgi ile aşılabileceğini belirterek "Gerçek engel sevgisizliktir. Engelleri konuşarak anlaşarak aşabiliriz. Bizleri böyle önemli bir günde yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası Engelsiz Engellileri Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Sıtkı Sorguç ise Kuşadası'nı engelsiz bir kent haline getirmek için çalıştıklarını belirterek " Sadece 3 Aralık günleri değil her gün engellilerin günüdür. Engelleri aşmak için her gün mücadele etmek gerekir. Ne mutlu bize ki sizler gibi engelli dostu insanlarla birlikteyiz" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencileri tarafından hazırlanan el işi sergisinin açılışıyla devam etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı sergi açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - AYDIN

Dünya Engelliler Günü, Kuşadası, Güncel

Kaynak: İHA

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