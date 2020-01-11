Haberler » 3. Sayfa » Kuşadası'nda ev yangını - Haberler

Kuşadası'nda ev yangını

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir evde meydana gelen yangın maddi hasara yol açtı.

11.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:00Kuşadası'nda ev yangını
'ın ilçesindeki bir evde meydana gelen yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Türkmen Türkmen Mahallesi, Marina Sokak Atasoy evlerinde bulunan müstakil bir evin birinci katında yangın çıktı. Evin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası ev sahipleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirerek evi tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, alevler çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşamazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kuşadası, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:37  Çin'in Uygurlara yönelik insan hakkı ihlalleri İsveç'te protesto edildi - Haberler
17:37  Deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler neler? - Haberler
17:37  Türkiye doğan bebek sayısında Avrupa'da ilk sırada - Haberler
17:30  Sarayköylü Kıbrıs gazisi 46 yıl önceki anılarını hiç unutmuyor - Haberler
17:29  Bakan Turhan Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (2) - Haberler
17:05  İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil - Haberler
16:26  Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var - Haberler
16:25  Trump'ın Irak'tan çekilme şartı: 35 milyar doları vermezlerse orada kalacağız - Haberler
16:21  Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü - Haberler
15:41  İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada! - Haberler
11.01.2020 17:44:24