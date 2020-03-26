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Kuşadası'nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği

Kuşadası'nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği Kuşadası Belediyesi Korona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için bir ilki gerçekleştirdi.

26.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:55
Kuşadası 'nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği
AYDIN - Kuşadası Belediyesi Korona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için bir ilki gerçekleştirdi.
Temelleri 1920'li yıllarda atılan belediye bandosu, Belediye Başkanı Ömer Günel'in isteğiyle mahalleleri tek tek dolaşıp konser verdi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün Türkiye'de görülmesi üzerine birçok kurum ve kuruluş "Evde Kal" çağrısında bulundu. Salgın hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar yapılan çağrılara uyarak evlerine kapandı. Kuşadası Belediyesi ise evlerinden dışarı çıkmayanlara moral vermek için bir ilkin altına imza attı. Temelleri 1920'li yıllardaki İtalyan işgali sırasında atılan belediye bandosu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in isteğiyle mahalleleri tek tek dolaşarak vatandaşların moralini bir nebze de olsa yükseltmek için konser verdi. Bazı mahallelerde balkonlara çıkan vatandaşlar, bandonun çaldığı marşlara alkışlarla eşlik etti.
Korona virüs ile mücadeleyi aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu hastalıktan korunmak için evlerine kapanmış durumda. Böylesine güç bir ortamda hepimizin morale ihtiyacı var. İlerleyen günlerde etkinliğimiz farklı mahallelerde devam edecek" dedi. Kuşadası’nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Genel

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Kuşadası'nda evlerine kapanan vatandaşlara bandolu moral desteği

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