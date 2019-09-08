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Kuşadası'nda fener alayı coşkusu

Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ile son buldu.

08.09.2019 04:00 Kuşadası'nda fener alayı coşkusu
Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ile son buldu.

Gün boyu şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen kurtuluş bayramı etkinlikleri kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Kısmet Otel kavşağından başlayan ve sahil boyunca Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden fener alayı, Atatürk Anıtı önünde son buldu. Kuşadalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği fener alayına, efeler, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu kalabalığa vatandaşlar zaman zaman alkışlarla eşlik etti - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Güncel

Kaynak: İHA

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