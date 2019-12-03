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Kuşadası'nda futbolun kalbi Özer Türk stadyumu düzenleniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde Özer Türk Stadyumu'nda çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

03.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:30Kuşadası'nda futbolun kalbi Özer Türk stadyumu düzenleniyor
Büyükşehir Belediyesi ile Belediyesi iş birliğinde Özer Türk Stadyumu'nda çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından stadyumun seyirci tribünlerinin yanına vatandaşların kullanımına açık bir tuvalet inşa edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi Kuşadası'nın çehresini değiştirmek için yürüttükleri çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası'nın kalbi niteliğindeki Türkmen Mahallesi'nde başlattıkları altyapı ve üstyapı çalışmalarına 7 gün 24 saat aralıksız devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri bir yandan da kentin hizmet bekleyen farklı noktalarında çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler son olarak uzun yıllardır bakımsız kalan Kuşadası Özer Türk Stadyum'una girdi. Ekipler Kuşadası'nda futbol karşılaşmalarının neredeyse tek adresi olan Özer Türk Stadyum'una futbol sever ve sabah sporu yapan vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda bir tuvalet inşa etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan Özer Türk Stadyum'undaki düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Binlerce Kuşadalı'nın katılımıyla gerçekleşen 29 Ekim resmi törenine de ev sahipliği yapan Özer Türk Stadyum'undaki düzenleme çalışmalarının devam edeceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan öncelikle seyirci tribünlerinin üzerindeki çatıların yenileneceğini kaydetti. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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