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Kuşadası'nda gıda zehirlenmesi iddiası

Kuşadası'nda bir otelde tatil yapan 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

17.08.2019 15:20 Kuşadası'nda gıda zehirlenmesi iddiası
Kuşadası'nda bir otelde tatil yapan 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı milli park yolunda 250 kişi kapasiteli bir otelde konaklayan 22 tatilci menüsünde balık, brokoli ve patates salatası bulunan akşam yemeğinin ardından rahatsızlık hissetmeye başladı. Yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve halsizlik belirtisi gösteren ve zehirlendiği iddia edilen 20 tatilciden 12'si Kuşadası Devlet Hastanesi, 10'u ise Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen 16 tatilciden ilçe sağlık ve tarım müdürlüğü ekipleri tarafından araştırma amaçlı örnekler alındı ve ardından taburcu edildi. 6 tatilci ise Kuşadası Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyor.

Kuşadası Sağlık Müdürü Sedat Ekiz, 22 kişinin kusma ve ishal şikayetiyle müracaat ettiğini, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiklerini belirterek, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne konuyla ilgili bilgi verildi. Yemeklerden numuneler alınarak inceleme yapılacak" dedi. - AYDIN

Söke Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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